Світоліна у трьох сетах перемогла Мухову та пробилася в 1/8 фіналу турніру в Маямі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в наступне коло турніру серії WTA 1000 в Маямі. Українка у 1/16 фіналу зустрічалася з представницею Чехії Кароліною Муховою.

Еліна Світоліна – Кароліна Мухова 2:1 (6:2, 3:6, 6:2)

Еліна Світоліна розпочала турнір з другого раунду. Вона на одному диханні перемогла кривдницю Даяни Ястремської Белінду Бенчич та в наступному колі вийшла на 14-ту ракетку світу Кароліну Мухову, пише 24 Канал.

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Світоліна на характері перемогла Мухову

Раніше тенісистки двічі зустрічалися на корті. В обох матчах перемогу святкувала українка. Щоправда, ці поєдинки були зіграні ще у 2019 році.

У звітному матчі Мухова взяла перший гейм на своїй подачі. Після цього ініціативу перехопила Світоліна. Вона впевнено забрала перший сет з рахунком 6:2.

Чеська тенісистка не збиралася втретє поспіль програти Світоліній. У другій партії вона нав'язала боротьбу українці. Після програної подачі Мухова взяла два поспіль гейми. Рівна боротьба точилася до рахунку 3:3. 28-річна чешка все ж дотисла Світоліну та виграла другий сет – 6:3.

У вирішальному сеті Світоліна не дозволила Муховій здійснити камбек. Українка впевнено забрала партію (6:2) та виграла матч (2:1).

Відео з матчу Світоліна – Мухова

У наступному раунді (1/8 фіналу) турніру в Маямі Світоліна зіграє проти переможниці матчу Елізе Мертенс – Іги Швьонтек.