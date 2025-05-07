Одень день зі Світоліною: чим займається перша ракетка України перед турніром у Римі
- Еліна Світоліна ділиться своїм денним розкладом перед турніром у Римі, включаючи тренування, акупунктуру та читання книг.
- Світоліна стартує на турнірі WTA 1000 у Римі з другого кола проти іспанки Джессіки Бузас, а також у змаганнях беруть участь Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Українська королева тенісу Еліна Світоліна вміє дивувати своїх підписників цікавим контентом. Спортсменка у соціальній мережі опублікувала пост про свій робочий день.
8 травня Еліна Світоліна стартує на "тисячнику" у Римі. Українська тенісистка вже прибула до столиці Італії, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсменки.
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Розпорядок дня Світоліної у Римі
Перша ракетка України опублікувала свій денний розклад. Тенісистка за допомогою фотосету розповіла підписникам, о котрій годині прокидається, що їсть перед змаганнями, скільки часу займають тренування та відновлювальні процедури.
Зокрема стало відомо, що Світоліна проходить курс акупунктури – це метод традиційної китайської медицини, що полягає у введенні в тіло тонких голок.
Перед сном Еліна виділяє час для читання цікавої книги.
Зазирніть у моє життя в Римі, коли я готуюся до турніру,
– підписала свій пост Світоліна.
День Світоліної у Римі
Зазначимо, що Еліна Світоліна розпочне турнір WTA 1000 у Римі одразу з матчу в другому колі. Суперницею українки буде іспанка Джессіка Бузас, яка займає 72 місце в рейтингу.
Окрім Світоліної в Римі змагатимуться Марта Костюк та Даяна Ястремська. Вони розпочнуть турнірний шлях з першого кола.