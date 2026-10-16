"Чотири роки любові до тебе": Світоліна зворушливо привітала свою донечку з днем народження

Українська тенісистка Еліна Світоліна зворушливо привітала свою донечку Скай із днем народження. Дівчинка відсвяткувала своє 4-річчя.

Відповідний допис спортсменка виклала на своїй сторінці в Інстаграмі. Світоліна також розмістила своє фото, де на руках тримає донечку.

Що написала Світоліна

У своєму дописі з привітанням донечці з днем народження Еліна Світоліна написала, що в неї були 4 роки любові до неї, найсолодшої любові. Це 4 роки магії, 4 роки найсолодшого щастя, яке вона тільки колись знала.

Ти – моє серце. Моє сонечко. Мій найцінніший скарб. Я люблю тебе більше, ніж можуть передати будь-які слова,

– звернулась до дочки спортсменка.



Еліна Світоліна з донечкою / Фото з інстаграму тенісистки

На фотографії, що підкріплює цей допис, Еліна Світоліна в спортивному костюмі сидить на імпровізованій лавці з колоди та тримає Скай на руках. Дівчата дивляться не в об'єктив камери, а насолоджуються захопливим пейзажем перед собою.

Що відомо про родину Світоліної

Еліна Світоліна заміжня за відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Пара одружилась 16 липня 2021 року в Швейцарії. Трохи більше ніж за рік, 15 жовтня 2022 року, в тенісистів народилась дочка, яку назвали Скай.

Свої стосунки Еліна та Гаель почали будувати ще у 2018 році, тобто за 3 роки до одруження. Утім спочатку вони приховували цей факт від громадськості. Про те, що тенісисти зустрічаються, сторонні люди дізнались аж за рік.

Цікаво, що в рік одруження, у 2021 році, в пари була пауза в стосунках. Однак тривала вона недовго. Згодом француз освідчився Еліні в коханні, зробив пропозицію та подарував каблучку за 700 тисяч євро. Пара відгуляла розкішне весілля у Швейцарії.

Під час вагітності та після пологів Еліна призупинила й спортивну кар'єру. Утім потім потрохи почала повертатись на корт і зараз постійно бере участь у багатьох тенісних змаганнях.

А от буквально кілька днів тому стало відомо, що чоловік Світоліної Гаель Монфіс вирішив несподівано завершити кар'єру. Він нібито й планував зробити це у 2026 році, але дещо пізніше.