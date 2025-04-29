Світоліна ефектно перемогла екстретю ракетку світу та вперше вийшла в 1/4 турніру в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила свою переможну серію. Одеситка переграла титуловану грекиню Марію Саккарі в четвертому колі турніру WTA 1000 в Іспанії.

Еліна Світоліна – Марія Саккарі 2:0 (6:3, 6:4)

У вівторок, 29 квітня, на ґрунтовому турнірі WTA 1000 відбувся матч 1/8 фіналу, в якому Еліні Світоліній протистояла колишня третя ракетка світу Марія Саккарі з Греції, пише 24 Канал.

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Світоліна продовжила переможну серію

Українська тенісистка дуже впевнено провела поєдинок. У першому сеті Світоліна обіграла суперницю з рахунком 6:3.

У другій партії Еліна вела в рахунку після п'яти геймів – 4:1. Однак грекиня зуміла відігратися – 4:4. Та все ж Світоліна забрала два останні гейми, закривши сет та матч – 6:4.

Зустріч тривала півтори години. Українська тенісистка зробила п'ять брейків та програла два гейми на своїй подачі.

Це була п'ята зустріч тенісисток. Українка здобула третю перемогу та повела в очному протистоянні.

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді. Переможна серія одеситки триває 10 матчів.

У наступному раунді суперницею Світоліної стане переможниця матчу Моюка Утідзіма – Єкатерина Александрова.