Проти Монфіса висунули багато звинувачень, – Світоліна зробила нову заяву про розлучення

Українська тенісистка Еліна Світоліна зробила нову заяву про розлучення з Гаелем Монфісом. Спортсменка роз'яснила, що мала на увазі у своєму першому дописі, в якому повідомила про розрив.

У своєму інстаграмі Світоліна заявила, що поділилася лише однією з причин, які вплинули на її рішення розлучитися з Монфісом.

Світоліна відреагувала на завершення кар'єри Монфіса

"Я просто хочу трохи прояснити свій попередній допис, оскільки зрозуміла, що не всі, особливо моя міжнародна аудиторія, повністю зрозуміли, що саме я хотіла сказати. У тому дописі я поділилася лише однією з причин, які вплинули на моє рішення та змусили мене замислитися над своїм життям і майбутнім. Але насправді все набагато складніше, і справа ніколи не була лише в чомусь одному", – написала спортсменка.

За словами Еліни, понад 4 роки війни, а також різні ситуації змусили її інакше дивитися на життя.

Змінюється твоє світосприйняття, переосмислюються цінності та пріоритети, і ти починаєш розуміти, чого насправді хочеш від життя,

– зазначила вона.

Тенісистка пише, що в певний момент усвідомила, що більше не хоче продовжувати жити так, як раніше, "якщо це не приносить мені справжнього щастя".

І повірте, ухвалити це рішення було зовсім непросто,

– наголосила Світоліна.

Українка підкреслила, що любить та поважає Монфіса, і завжди любитиме його та цінуватиме за те, якою він є людиною.

"Саме тому для мене було так важливо бути чесною і з ним, і із самою собою. Не завжди можливо пояснити всі причини таких особистих і складних рішень в одному дописі. І, чесно кажучи, деякі речі надто особисті, щоб розповідати про них публічно. Саме так я ставилася і ставлюся до оголошення про завершення нашого шлюбу", – додала Еліна.

Світоліна також прокоментувала новину, що Монфіс достроково завершив спортивну кар'єру.

Але, як дехто з вас помітив, кар'єра Гаеля раптово завершилася після того, як він вирішив піти зі спорту через нашу ситуацію. На жаль, проти нього висунули багато звинувачень, на які він не заслуговував, тому ми разом опублікували спільну заяву,

– написала вона.

На завершення тенісистка закликала свою аудиторію поставитися з розумінням до їхнього рішення розлучитися, зазначивши, що їй та Гаелю зараз надзвичайно важко.

Світоліна та Монфіс розлучаються

У понеділок, 19 жовтня, Світоліна повідомила, що розлучається з французьким спортсменом. Вона зазначила, що на неї дуже вплинула війна Росії в Україні.

Монфіс, своєю чергою, через розлучення вирішив достроково завершити кар'єру тенісиста.

Зазначимо, пара одружилася у липні 2021 року після двох років стосунків. А 15 жовтня 2022 року в подружжя народилася донька Скай Монфіс. Після народження доньки Світоліна повернулася до професійного тенісу у 2023 році.