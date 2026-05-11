Світоліна пройшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Римі – як зіграла перша ракетка України

Лідерка світового рейтингу серед українок Еліна Світоліна пробилась до чвертьфінальної стадії престижного турніру WTA 1000 у Римі. Наша землячка здолала спортсменку з Чехії.

У поєдинку 1/8 фіналу Еліна Світоліна не залишила шансів 20-річній Ніколі Бартуньковій, повідомляє офіційний сайт WTA.

Як пройшов матч українки?

Матч тривав одну годину та 20 хвилин. За цей час Світоліна двічі подала на виліт та зробила дві подвійні помилки. Українка лише раз програла гейм на своїй подачі.

WTA 1000. 1/8 фіналу.

Еліна Світоліна (Україна) – Нікола Бартунькова (Чехія) – 6:2, 6:3.

За інформацією порталу Flashscore, Еліна Світоліна та Нікола Бартунькова провели перший матч в особистій історії протистоянь. Українка повела – 1:0.

Що далі для Світоліної?

У 1/4 фіналу українська тенісистка зустрінеться з переможницею пари Олена Рибакіна (Казахстан) – Кароліна Плішкова (Чехія). Обидві тенісистки є добре знайомими для Світоліної.

В іграх проти Рибакіної українка здобула дві перемоги в трьох матчах. Востаннє вони зустрічались п’ять років тому у Страсбурзі, тоді виграла Еліна.

У матчах проти Плішкової Світоліна веде із рахунком 6:4. Минулого разу вони зустрічались у травні 2024 року. Тоді перемогла Еліна.

