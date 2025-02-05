Українська стрибунка Табашник з особистим рекордом виграла етап Континентального туру

У Чехії завершився етап Континентального туру у приміщенні з легкої атлетики. У змаганнях зі стрибків у висоту взяли участь дві українки.

У середу, 5 лютого, у чеському місті Тржинця відбувся етап Континентального туру в приміщенні. У секторі зі стрибків у висоту Україну представляли Юлія Чумаченко та Катерина Табашник, пише 24 Канал.

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Феєричний початок сезону

Конкурентками українок були титуловані стрибунки: фіналістки Олімпіади-2024 Сафіна Саддулаєва (Узбекистан) та Татьяна Гусіна (Греція), а також переможниця першого етапу Золотої серії-2025 Нагіса Такахаши з Японії.

На висоті 1,84 метра боротьбу припинила Юлія Чумаченко. Натомість змагання продовжила Табашник та ще шість легкоатлеток.

На позначці 1,88 метра боротьбу за подіум продовжили дві стрибунки: Табашник та японка Такахаши. Першу помилку Катерина допустила на висоті 1,91 метра. Однак з другої спроби українка перестрибнула планку, а от японка завершила боротьбу за "золото".

Гарантувавши золоту медаль, Катерина з першої спроби взяла планку 1,93 метра, оновивши особистий рекорд сезону. Згодом спортсменка підняла планку до 1,96, на якій завершила змагання.

Континентальний тур у приміщенні. Стрибки у висоту

1. Катерина Табашник (Україна) – 1,93 метра

(Україна) – 1,93 метра 2. Нагіса Такахаши (Японія) – 1,88 метра

3. Ерін Шоу (Австралія) – 1,84 метра

…

11. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,75 метра

Зазначимо, що ця медаль стала третьою у сезоні для Катерини Табашник. Стрибунка виграла "золото" Меморіалу ім. Дем'янюка у Львові та здобула бронзову медаль етапу Золотої серії у приміщенні в Белграді.

Катерина вдруге у кар'єрі перемагає у Тржинці. У 2019 році українка з результатом 1,92 метра виграла турнір.