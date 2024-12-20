Переможцями номінацій стали олімпійські чемпіони Парижу-2024 Ярослава Магучіх та Олександр Хижняк. Церемонія нагородження спортсменів року відбудеться 23 грудня, пише 24 Канал з посиланням на НОК України.

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НОК України визначив найкращих спортсменів року

"Найкращою спортсменкою року" було визнано Ярославу Магучіх. У 2024 році вона стала чемпіонкою Ігор-2024, чемпіонкою Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту, тріумфаторкою Діамантової Ліги та рекордсменкою світу.

У номінації "Найкращий спортсмен 2024 року" перемогу здобув Олександр Хижняк. "Полтавський танк" став олімпійським чемпіоном Ігор ХХХІІІ Олімпіади з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів.

Магучіх та Хижняк – найкращі спортсмени року / фото НОК України

Тетяну Степанову та Олександра Хижняка-старшого було визнано "Найкращими тренерами 2024 року". Саме вони підготували Ярославу Магучіх та Олександра Хижняка-молодшого до тріумфу на міжнародних змаганнях.

Національний олімпійський комітет проведе церемонію нагородження лауреатів року 23 грудня.