Динамо та Шахтар вилетіли з єврокубків: на якому місці Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби завершили свій виступ в єврокубковому сезоні-2024/25. В останньому турі лише Динамо зуміло поповнити рейтинг асоціації.

УЄФА оновило таблицю коефіцієнтів за підсумком матчів 8-го туру у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Місце України у рейтингу залишилося без змін, пише 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

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Підсумки єврокубкового сезону для України

На старт сезону-2024/25 повинні були вийти п'ять українських клубів: Шахтар, Динамо, Кривбас, Дніпро-1 та Полісся. На жаль, через банкрутство дніпряни знялися з чемпіонату та не вийшли на матчі єврокубків. Тож Україну представляли чотири клуби, а очки ділилися на п'ять.

Полісся та Кривбас за підсумком своїх матчів не заробили жодного балу у скарбничку асоціації. Доробок Шахтаря (з урахуванням бонусів) склав 11 очок, а Динамо – сім (разом з матчами кваліфікації Ліги чемпіонів). Загалом Україна заробила 18 очок, або 3,600 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: сезони 2020/21 – 2024/25

1. Англія – 106.624 очка (7/7 клубів продовжують виступи)

2. Італія – 92.739 (7/8)

3. Іспанія – 87.418 (6/7)

4. Німеччина – 82.581 (5/8)

5. Франція – 69.093 (5/7)

6. Нідерланди – 63.816 (5/6)

7. Португалія – 60.766 (4/5)

8. Бельгія – 54.350 (5/5)

9. Чехія – 43.300 (1/5)

10. Туреччина – 42.500 (2/5)

...

20. Швеція – 25.875 (1/4)

21. Кіпр – 25.662 (3/4)

22. Сербія – 25.500 (1/5)

23. Україна – 24.400 (0/5)

– 24.400 (0/5) 24. Угорщина – 23.500 (1/4)

25. Румунія – 22.000 (1/4)

За результатами п'ятирічного циклу 2020/21 – 2024/25 Україна посідає 23 місце. Нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках на сезон-2026/27: одна у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одна у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Нагадаємо, що у наступному сезоні Україна вперше з сезону 2008/09 матиме менше п'яти команд у єврокубках. Перед поновленням чемпіонату на першому місці йде Динамо (43 очка), слідом Олександрія (38 очок), Шахтар (33 бали) та Кривбас (31 очко).