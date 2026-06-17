"Може підбирати тактику": Михалик пояснив, що має допомогти Динамо пройти далі у Лізі Європи

Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик відреагував на результати жеребкування кваліфікації Ліги Європи. Не чужий для нього клуб відправиться у Румунію.

Підопічні Ігоря Костюка зустрінуться з румунським клубом Університатя Клуж у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Своїми думками про це Тарас Михалик поділився для порталу Tribuna.

Що сказав Михалик?

Колишній центрбек збірної України відзначив, що пам’ятає цей румунський колектив у минулому, однак не знає наскільки він зараз сильний.

Відомий футболіст зосередився на іншому. На думку Михалика, головному тренеру "біло-синіх" Ігорю Костюку має допомогти той факт, що влітку він вперше проведе з командою міжсезонну підготовку.

Для наставника це великий плюс, адже він приймав команду під час сезону, а зараз може підбирати тактику й стратегію під себе. Якщо люди хочуть грати в Лізі Європи, то однозначно треба перемагати, а там уже буде видно,

– сказав Михалик.

Зазначимо, що свої матчі клуби з України та Румунії проведуть 9-го та 16 липня. Стартовий матч буде номінально домашнім для киян й відбудеться у польському Любліні.

Університатя з міста Клуж-Напока: що відомо?

Цей клуб у розіграші чемпіонату Румунії 2025/26 посів другу сходинку чемпіонату Румунії поступившись лише чотирма очками колективу КС Університатя (Крайова).

Зазначимо, що ці команди не слід плутати на предмет українського представництва у їх складі. Захисник Олександр Романчук та воротар Павло Ісенко захищають кольори саме румунського чемпіона, а не майбутнього противника Динамо.

Додамо, що переможець пари Динамо – Університатя Клуж зіграє у другому раунді кваліфікації проти грецького клубу ПАОК.