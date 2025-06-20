Динамо може втратити основного захисника: ним цікавиться клуб, де вже грають українці
- Тарас Михавко з Динамо зацікавив турецький Трабзонспор як потенційна заміна Арсену Батагову.
"Трабзонспор" розглядає можливість підписання Михавка, якщо Батагов покине клуб, але ще не зробив офіційного звернення до Динамо.
Арсен Батагов зацікавив іноземні клуби після успішного сезону в Трабзонспорі. Турецький клуб уже знайшов йому заміну.
Динамо може залишитись без ключового захисника. Тарас Михавко зацікавив турецький Трабзонспор, який бачить у ньому заміну Арсену Батагову, пише 24 канал з посиланням на Gunebakis.
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Михавко потрапив на радари Трабзонспору
Турецький клуб не планує розлучатися з Батаговим, однак у разі вигідної пропозиції готовий розглянути його трансфер.
У разі продажу Арсена, Трабзонспор націлений на підписання Тараса Михавка. Однак наразі команда не робила офіційного звернення Динамо щодо можливої купівлі захисника.
Тарас Михавко має чинний контракт з Динамо до 2028 року.
Довідка. У сезоні-2024/2025 він зіграв 39 матчів у складі киян, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Відзначимо, що Михавко доєднався до основного складу першої команди Динамо у 2023 році та за цей час вже встиг стати основним гравцем.