Гравець Динамо разом із зірками футболу побореться за престижну нагороду

Захисник Динамо Тарас Михавко номінований на престижну премію в Європі. Він навіть потрапив у топ-100 номінантів.

Оборонець Динамо увійшов до списку зі 100 претендентів на престижну нагороду Golden Boy Web-2025. За нього мають віддати свій голос глядачі, пише 24 канал з посиланням на Tuttosport.

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Михавко став номінантом на престижну нагороду

Тарас Михавко у сезоні-2024/2025 зіграв 37 матчів за Динамо, у яких відзначився одним забитим м’ячем і двома гольовими передачами.

Golden Boy Web – це нагорода, що присуджується найкращому молодому гравцю до 21 року. На відміну від основної премії Golden Boy, де переможця обирають журналісти та футбольні експерти, володаря Golden Boy Web визначають вболівальники.

Станом на зараз захисник Динамо набрав 139 голосів із 192 899 загальних. Наразі лідирує футболіст Олімпіакоса Крістос Музакітіс, який зібрав аж 29,3% голосів. Він випередив таких футбольних зірок як Арда Гюлер (21,2%), Кенан Їлдіз (25,6%) та інших.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що Тарасом Михавком зацікавився турецький Трабзонспор.