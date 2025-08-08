У п'ятницю, 8 серпня, свій день народження святкує колишній капітан донецького Шахтаря та гравець збірної України з футболу Тарас Степаненко. Опорнику турецького Еюпспора виповнюється 36 років.

Свій новий рік життя Тарас Степаненко святкує у Туреччині, де виступає у місцевій Суперлізі. 24 Канал розповідає про спортивну кар'єру та особисте життя іменинника.

Як розпочиналась футбольна кар'єра Тараса Степаненка?

Тарас Степаненко народився 8 серпня 1989 року у Великій Новосілці (Донецька область). Першим клубом у кар'єрі футболіста став запорізький Металург. У сезоні-2006/2007 Тарас дебютував за "молодіжку" Металурга, за який відіграв 16 матчів (забив 1 гол). Після чого Степаненко доєднався до основи запорізького клубу.

Дебютував Степаненко за дорослу команду Металурга у віці 17 років. Дебют припав на матч проти київського Динамо, у якому Металург поступився з рахунком 1:3.

У запорізькому клубі опорник виступав до липня 2010-го, провівши за команду 83 поєдинки (гол і 2 асисти).

Як став легендою Шахтаря?

1 липня 2010 року Тарас Степаненко підписав контракт із тоді чинним чемпіоном України донецьким Шахтарем. У першому сезоні за "гірників" футболіст провів 20 ігор (забив гол). Єдиний гол у тому сезоні-2010/2011 за донеччан Степаненко забив у ворота сербського Партизана у рамках групового раунду Ліги чемпіонів (3:0).

Із кожним наступним сезоном ставав стабільним гравцем основи Шахтаря та перетворився у лідера і капітана команди. Донецькій команді Степаненко віддав 15 років своєї кар'єри та життя. Тарас провів у футболці "гірників" аж 440 матчів, у яких відзначився 30 м'ячами та 25 гольовими передачами.

Разом із Шахтарем Тарас Степаненко 26 трофеїв: чемпіонство України (10), Кубок України (9) та Суперкубок країни (7).

Відео прощання Степаненка із Шахтарем

Як багаторічний капітан покинув Шахтар і переїхав у Туреччину?

1 лютого 2025 року Степаненко покинув Шахтар, підписавши контракт із турецьким Еюпспором на правах вільного агента. Угода опорника із новою командою розрахована до кінця сезону-2025/2026.

У футболці турецького колективу провів вже 9 ігор, у яких не відзначався результативними діями (534 ігрові хвилини).

Довідка. Трансферна вартість Степаненка складає 850 тисяч євро. Найвищий цінник на опорника досягав 10 мільйонів євро (6 серпня 2018-го).

Як виступав за збірну України?

Тарас дебютував за національну команду 17 листопада 2010-го, коли відіграв 25 хвилин у товариській грі проти Швейцарії. Та зустріч закінчилась бойовою нічиєю 2:2.

Водночас вперше потрапив у заявку "синьо-жовтих" 2 червня 2010-го на матч проти Норвегії (1:0), але весь поєдинок просидів у запасі.



Степаненко за збірну України / Фото Getty Images

Також пограв за юнацьку (U-19, 4 гри) та молодіжну збірні України (U-21, 28 поєдинків і один гол).

За спиною Степаненка 87 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав одну результативну передачу. Разом із головною командою країни дістався до чвертьфіналу Євро-2020.

Скільки дітей у Степаненка та хто його дружина?

Футболіст познайомився зі своєю нинішньою дружиною Маргаритою ще у підлітковому віці, коли Тарасу було 19 років, а його теперішній обраниці – 16. Пара вже перебуває у щасливому шлюбі понад 10 років.

Тарас і Маргарита Степаненко / Фото з інстаграму футболіста

Тарас та Маргарита виховують троє синів – Ярослава, Мирона і Святослава. Усі сини займаються футболом та пробують свої сили у дзюдо. Від початку повномасштабної війни футболіст відправив родину в іспанське місто Марбелья. Дружина півзахисника активно веде свою сторінку в інстаграмі, де частенько ділиться рецептами, а також показує неідеальна сімейне життя, коли на тобі троє хлопців.

Родина Тараса Степаненко / Фото з профілів в інстаграмі футболіста та його дружини Маргарити

Цікаво, що хлопці займаються дзюдо в академії в Марбельї пліч-о-пліч із синами Олександра Усика. Нещодавно титулований боксер навідувався до майбутніх чемпіонів і дзюдо.

Тарас теж частенько приїжджає до сім'ї, коли має вільний час у щільному футбольному графіку. Степаненко є справжнім прикладом для своїх трьох синів та влаштовує романтичні вечори із Маргаритою.

Маргарита Степаненко навіть в інстаграмі жартує, що є мамою завжди голодних дітей. Саме так написано у профілі її сторінки в інстаграмі, за якою стежать понад 42 тисячі користувачів. Натомість за життям футболіста у цій соцмережі стежать майже 98 тисяч.

Степаненко також транслює у соціальних мережах не лише футбольну частину життя, а й дуже часто ділиться сімейним контентом. Родина опорника Еюпспора є однією із найвеселіших українських футбольних сімей.

Також родина не забуває про Батьківщину, куди не забуває навідуватись.