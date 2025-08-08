Легенда Шахтаря та багатодітний татусь: що відомо про Тараса Степаненка у його день народження
- Тарас Степаненко святкує свій 36-й день народження в Туреччині, де виступає за клуб Еюпспор після 15 років у донецькому Шахтарі.
- Футболіст і його дружина Маргарита виховують трьох синів, які займаються футболом і дзюдо, і часто діляться сімейним контентом у соцмережах.
- За збірну України Степаненко провів 87 матчів, забивши 4 голи, і досяг чвертьфіналу Євро-2020.
- Трансферна вартість Тараса складає 850 тисяч євро, а найвищий цінник становив 10 мільйонів євро у 2018 році.
У п'ятницю, 8 серпня, свій день народження святкує колишній капітан донецького Шахтаря та гравець збірної України з футболу Тарас Степаненко. Опорнику турецького Еюпспора виповнюється 36 років.
Свій новий рік життя Тарас Степаненко святкує у Туреччині, де виступає у місцевій Суперлізі. 24 Канал розповідає про спортивну кар'єру та особисте життя іменинника.
Читайте також Нащадки легенди Динамо: скільки дітей в Андрія Ярмоленка
Як розпочиналась футбольна кар'єра Тараса Степаненка?
Тарас Степаненко народився 8 серпня 1989 року у Великій Новосілці (Донецька область). Першим клубом у кар'єрі футболіста став запорізький Металург. У сезоні-2006/2007 Тарас дебютував за "молодіжку" Металурга, за який відіграв 16 матчів (забив 1 гол). Після чого Степаненко доєднався до основи запорізького клубу.
Дебютував Степаненко за дорослу команду Металурга у віці 17 років. Дебют припав на матч проти київського Динамо, у якому Металург поступився з рахунком 1:3.
У запорізькому клубі опорник виступав до липня 2010-го, провівши за команду 83 поєдинки (гол і 2 асисти).
Як став легендою Шахтаря?
1 липня 2010 року Тарас Степаненко підписав контракт із тоді чинним чемпіоном України донецьким Шахтарем. У першому сезоні за "гірників" футболіст провів 20 ігор (забив гол). Єдиний гол у тому сезоні-2010/2011 за донеччан Степаненко забив у ворота сербського Партизана у рамках групового раунду Ліги чемпіонів (3:0).
Із кожним наступним сезоном ставав стабільним гравцем основи Шахтаря та перетворився у лідера і капітана команди. Донецькій команді Степаненко віддав 15 років своєї кар'єри та життя. Тарас провів у футболці "гірників" аж 440 матчів, у яких відзначився 30 м'ячами та 25 гольовими передачами.
Разом із Шахтарем Тарас Степаненко 26 трофеїв: чемпіонство України (10), Кубок України (9) та Суперкубок країни (7).
Відео прощання Степаненка із Шахтарем
Як багаторічний капітан покинув Шахтар і переїхав у Туреччину?
1 лютого 2025 року Степаненко покинув Шахтар, підписавши контракт із турецьким Еюпспором на правах вільного агента. Угода опорника із новою командою розрахована до кінця сезону-2025/2026.
У футболці турецького колективу провів вже 9 ігор, у яких не відзначався результативними діями (534 ігрові хвилини).
Довідка. Трансферна вартість Степаненка складає 850 тисяч євро. Найвищий цінник на опорника досягав 10 мільйонів євро (6 серпня 2018-го).
Як виступав за збірну України?
Тарас дебютував за національну команду 17 листопада 2010-го, коли відіграв 25 хвилин у товариській грі проти Швейцарії. Та зустріч закінчилась бойовою нічиєю 2:2.
Водночас вперше потрапив у заявку "синьо-жовтих" 2 червня 2010-го на матч проти Норвегії (1:0), але весь поєдинок просидів у запасі.
Степаненко за збірну України / Фото Getty Images
Також пограв за юнацьку (U-19, 4 гри) та молодіжну збірні України (U-21, 28 поєдинків і один гол).
За спиною Степаненка 87 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав одну результативну передачу. Разом із головною командою країни дістався до чвертьфіналу Євро-2020.
Скільки дітей у Степаненка та хто його дружина?
Футболіст познайомився зі своєю нинішньою дружиною Маргаритою ще у підлітковому віці, коли Тарасу було 19 років, а його теперішній обраниці – 16. Пара вже перебуває у щасливому шлюбі понад 10 років.
Тарас і Маргарита Степаненко / Фото з інстаграму футболіста
Тарас та Маргарита виховують троє синів – Ярослава, Мирона і Святослава. Усі сини займаються футболом та пробують свої сили у дзюдо. Від початку повномасштабної війни футболіст відправив родину в іспанське місто Марбелья. Дружина півзахисника активно веде свою сторінку в інстаграмі, де частенько ділиться рецептами, а також показує неідеальна сімейне життя, коли на тобі троє хлопців.
Родина Тараса Степаненко / Фото з профілів в інстаграмі футболіста та його дружини Маргарити
Цікаво, що хлопці займаються дзюдо в академії в Марбельї пліч-о-пліч із синами Олександра Усика. Нещодавно титулований боксер навідувався до майбутніх чемпіонів і дзюдо.
Тарас теж частенько приїжджає до сім'ї, коли має вільний час у щільному футбольному графіку. Степаненко є справжнім прикладом для своїх трьох синів та влаштовує романтичні вечори із Маргаритою.
Маргарита Степаненко навіть в інстаграмі жартує, що є мамою завжди голодних дітей. Саме так написано у профілі її сторінки в інстаграмі, за якою стежать понад 42 тисячі користувачів. Натомість за життям футболіста у цій соцмережі стежать майже 98 тисяч.
Степаненко також транслює у соціальних мережах не лише футбольну частину життя, а й дуже часто ділиться сімейним контентом. Родина опорника Еюпспора є однією із найвеселіших українських футбольних сімей.
Також родина не забуває про Батьківщину, куди не забуває навідуватись.