Плакала, бо не вмію: Онофрійчук розповіла щемливу історію про перші кроки в гімнастиці

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук у 17 років стала абсолютною чемпіонкою Європи. Початок спортивної кар'єри не був райдужним для маленької дівчинки.

Таїсія Онофрійчук розпочала займатися художньою гімнастикою у сім років. До цього дівчинка ходила на танці, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Як гімнастика стала улюбленим заняттям Онофрійчук

Тая займалася танцями з чотирьох років у студії Brilliant. Її подружка по секції запропонувала ходити ще на гімнастику. Мама з донькою вирішили спробувати.

"Я у 7 років прийшла в гімнастику і взагалі нічого не вміла, тільки сідала на шпагат та робила колесо. А всі дівчатка у 7 років уже виступали та все вміли.

Мама розповідала, що я вдома (після тренувань – 24 Канал) стрибала на скакалці. Я плакала, бо не вмію те, що можуть інші дівчата. Хореографка на гімнастиці мене теж сварила.

Зрозуміло, що я засмучувалася. Мама мене підтримувала. Але бувало, що я не хотіла ходити на тренування у дитинстві. Це було важко, але мама мене підтримувала, і я ходила до зали щодня. Зараз для мене гімнастика – це улюблене заняття", – розповіла Онофрійчук.

Досягнення Онофрійчук