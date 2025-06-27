Плакала, бо не вмію: Онофрійчук розповіла щемливу історію про перші кроки в гімнастиці
- Таїсія Онофрійчук у 17 років стала абсолютною чемпіонкою Європи, хоча початок її спортивної кар'єри в гімнастиці був важким.
- Онофрійчук почала займатися гімнастикою у сім років, маючи досвід у танцях, і її підтримувала мама, незважаючи на труднощі на початку кар'єри.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук у 17 років стала абсолютною чемпіонкою Європи. Початок спортивної кар'єри не був райдужним для маленької дівчинки.
Таїсія Онофрійчук розпочала займатися художньою гімнастикою у сім років. До цього дівчинка ходила на танці, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
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Як гімнастика стала улюбленим заняттям Онофрійчук
Тая займалася танцями з чотирьох років у студії Brilliant. Її подружка по секції запропонувала ходити ще на гімнастику. Мама з донькою вирішили спробувати.
"Я у 7 років прийшла в гімнастику і взагалі нічого не вміла, тільки сідала на шпагат та робила колесо. А всі дівчатка у 7 років уже виступали та все вміли.
Мама розповідала, що я вдома (після тренувань – 24 Канал) стрибала на скакалці. Я плакала, бо не вмію те, що можуть інші дівчата. Хореографка на гімнастиці мене теж сварила.
Зрозуміло, що я засмучувалася. Мама мене підтримувала. Але бувало, що я не хотіла ходити на тренування у дитинстві. Це було важко, але мама мене підтримувала, і я ходила до зали щодня. Зараз для мене гімнастика – це улюблене заняття", – розповіла Онофрійчук.
Досягнення Онофрійчук
- Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук народилася у Києві 26 травня 2008 року.
- На чемпіонаті Європи дебютувала у 2022 році, посівши сьоме місце у вправах з обручем.
- У 2023 році на юніорському чемпіонаті світу здобула "срібло" у вправах з булавами.
- У 2024 році виступала на Олімпійських іграх в Парижі, де у фіналі була дев'ятою.
- 2025 рік став тріумфальним для 17-річної українки. На Кубку світу в Баку Тая здобула п'ять нагород, в тому числі три "золоті".
- На Євро-2025 стала абсолютною чемпіонкою у багатоборстві. Загалом на рахунку українки чотири медалі: окрім "золота", Онофрійчук виборола "срібло" та дві "бронзи".