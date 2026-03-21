17-річна українська гімнастка Онофрійчук ефектно виграла топові змагання у Іспанії
- 17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль на гран-прі в Марбельї.
- Дівчина виграла змагання з багатоборства та кваліфікувалась у чотири фінали.
В іспанській Марбельї відбувся новий гран-прі з художньої гімнастики. Серед учасників змагання були і двоє українок.
В Іспанії виступили Поліна Каріка та Таїсія Онофрійчук, повідомляє 24 Канал. Українські фанати особливо очікували феєрії від останньої і дівчина виправдала сподівання.
Як Онофрійчук виступила у Марбельї?
17-річна українська гімнастка здобула золоту медаль у змаганні з багатоборства на етапі в Марбельї. Онофрійчук набрала 115,500 балів за підсумками виступу.
Таїсія без проблем випередила Тахміну Ікромову з Узбекистану, яка взяла "срібло" (112,700 бала). Третє ж місце дісталось представниці Польщі Ліліані Левінській (110,100 бала).
Що ж стосується Каріки, то українка показала сьомий результат. "Золото" у багатоборстві дозволило Онофрійчук кваліфікуватися у чотири фінали на гран-прі.
Таїсія виступить у змаганях з обручем, м’ячем та стрічкою, де також показала найкращі результати. У свою чергу у змаганні з булавами дівчина була восьмою.
Поліні ж вдалось вийти тільки у фінал змагань із м’ячем. Вирішальні виступи пройдуть завтра, 22 березня.
Що відомо про Таїсію Онофрійчук?
- Спортсменка народилась у Києві та нині є головною надією України у художній гімнастиці. У 2023 році дівчина стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи.
- Вже за рік Таїсія представила Україну на Олімпійських іграх-2024. Гімнастка кваліфікувалась у фінал. де посіла 9 місце. Найвище досягнення спортсменки датоване 2025-им роком.
- Онофрійчук запалила на чемпіонаті Європи, ставши абсолютною чемпіонкою в індивідуальному багатоборстві. Це перше "золото" України у цій дисципліні з 1997 року. Також дівчина вразила всіх на гран-прі у Брно.