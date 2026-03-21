17-річна українська гімнастка Онофрійчук ефектно виграла топові змагання у Іспанії

В іспанській Марбельї відбувся новий гран-прі з художньої гімнастики. Серед учасників змагання були і двоє українок.

В Іспанії виступили Поліна Каріка та Таїсія Онофрійчук, повідомляє 24 Канал. Українські фанати особливо очікували феєрії від останньої і дівчина виправдала сподівання.

До теми 17-річна Онофрійчук виконала заборонений елемент в гімнастиці та шокувала світ

Як Онофрійчук виступила у Марбельї?

17-річна українська гімнастка здобула золоту медаль у змаганні з багатоборства на етапі в Марбельї. Онофрійчук набрала 115,500 балів за підсумками виступу.

Таїсія без проблем випередила Тахміну Ікромову з Узбекистану, яка взяла "срібло" (112,700 бала). Третє ж місце дісталось представниці Польщі Ліліані Левінській (110,100 бала).

Що ж стосується Каріки, то українка показала сьомий результат. "Золото" у багатоборстві дозволило Онофрійчук кваліфікуватися у чотири фінали на гран-прі.

Таїсія виступить у змаганях з обручем, м’ячем та стрічкою, де також показала найкращі результати. У свою чергу у змаганні з булавами дівчина була восьмою.

Поліні ж вдалось вийти тільки у фінал змагань із м’ячем. Вирішальні виступи пройдуть завтра, 22 березня.

