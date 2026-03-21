В Испании выступили Полина Карика и Таисия Онофрийчук, сообщает 24 Канал. Украинские фанаты особенно ожидали феерии от последней и девушка оправдала ожидания.

Как Онофрийчук выступила в Марбелье?

17-летняя украинская гимнастка завоевала золотую медаль в соревновании по многоборью на этапе в Марбелье. Онофрийчук набрала 115,500 баллов по итогам выступления.

Таисия без проблем опередила Тахмину Икромову из Узбекистана, которая взяла "серебро" (112,700 балла). Третье же место досталось представительнице Польши Лилиане Левинской (110,100 балла).

Что же касается Карики, то украинка показала седьмой результат. "Золото" в многоборье позволило Онофрийчук квалифицироваться в четыре финала на гран-при.

Таисия выступит в соревнованиях с обручем, мячом и лентой, где также показала лучшие результаты. В свою очередь в соревновании с булавами девушка была восьмой.

Полине же удалось выйти только в финал соревнований с мячом. Решающие выступления пройдут завтра, 22 марта.

