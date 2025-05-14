"Циганський король" повернувся: Ф'юрі провів 12-раундовий поєдинок

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі заінтригував своїх шанувальників світлиною з тренувального залу. 36-річний британець перебуває у відмінній формі.

Тайсон Ф'юрі досі не оголосив про своє повернення на ринг. Втім, боксер активно займається у тренувальному залі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм боксера.

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Тайсон Ф'юрі потішив вболівальників

"Циганський король" похизувався своєю формою після 12-раундового спарингу. До речі, разом з ексчемпіоном займалися його батько Джон Ф’юрі, а також британський боксер Френсіс Горман.

"Чудова робота сьогодні в тренажерному залі, 12 раундів боксу", – підписав публікацію Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі відновив тренування / фото з інстаграму боксера

Підписники жваво відреагували на пост Ф'юрі. Вони оцінили відмінну форму 36-річного боксера.

"Виглядає у гарній формі! "Циганський король" повернувся", – написав один з фоловерів.

Нагадаємо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 21 грудня 2024 року проти Олександра Усика. Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув українець.

14 січня 2025 року "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Однак вболівальники очікують повернення легенди. Серед ймовірних суперників називають Ентоні Джошуа та Олександра Усика. До речі, промоутер українця Олександр Красюк не виключає варіант з трилогією.