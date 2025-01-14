"Пішов пити каву": стало відомо, коли Ф'юрі вирішив закінчити кар'єру

У понеділок, 13 січня, "Циганський король" шокував усю боксерську спільноту. Він оголосив про своє рішення повісити рукавички на цвях.

Тайсон вийшов з коротким повідомленням до уболівальників, заявивши, що насолоджувався кожною хвилиною в боксі, але настав час зупинитися. Цю подію прокоментував менеджер британського супертяжа Спенсер Браун.

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За яких обставин прийняв рішення Ф'юрі

Він зізнався, що не знав про плани "Циганського короля" та був здивований цією новиною, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV. Менеджер розповів деталі того, як боксер приймав рішення.

"Я не знав, що він викладе відео сьогодні. Хтось подзвонив мені та сказав, що відео вже вийшло. Я подзвонив йому та сказав: "Спасибі, що попередив мене". Він засміявся: "Я пішов пити каву, прийняв рішення та зрозумів, що це буде правильно".

Я розмовляв із ним учора, він нічого не згадував, ми обговорювали бокс. Сьогодні вранці, мабуть, і вирішив. Я буду неймовірно шокований, якщо він повернеться, але хто знає? Наразі він завершив кар'єру", – сказав Браун.

Довідка. На професійному рівні Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги, одну нічию та двічі поступився Олександру Усику. Саме поєдинки з українцем стали останніми для британця в кар'єрі.

Нагадаємо, що це вже не перше оголошення "Циганського короля" про відхід з боксу. Востаннє він заявляв, що вішає рукавички на цвях у квітні 2022 року, тож чимало експертів вважають, що рішення британця може бути неостаточним.