Вирішив підтримати кузена: Ф'юрі вперше з'явився на публіці після завершення кар'єри
- Тайсон Ф'юрі з'явився на публіці вперше після завершення кар'єри, щоб підтримати свого кузена Вальтера Ф'юрі на боксерському шоу у Манчестері.
- Кузен Тайсона Ф'юрі переміг Джо Харді на андеркарді події Чісора – Валлін.
Тайсон Ф'юрі після поразки від Олександра Усика ухвалив рішення завершити кар'єру. Після чого "Циганський король" почав вести спокійне життя з родиною.
Нещодавно британець вперше з'явився на публіці. Колишнього чемпіона світу помітили на вечорі боксу у Манчестері, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.
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Ф'юрі підтримав кузена
Тайсон Ф'юрі завітав на боксерське шоу у Манчестері. "Циганський король" вирішив підтримати свого кузена Вальтера Ф'юрі.
Родич колишнього чемпіона світу бився в андеркарді головної події вечора Чісора – Валлін. Кузен британського боксера за очками здолав Джо Харді.
Ф'юрі на вечорі боксу у Манчестері: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі двічі завершував кар'єру. Востаннє це було у 2022 році, після того "Циганський король" встиг провести чотири поєдинки, у двох з яких програв Олександру Усику.