Вирішив підтримати кузена: Ф'юрі вперше з'явився на публіці після завершення кар'єри

Тайсон Ф'юрі після поразки від Олександра Усика ухвалив рішення завершити кар'єру. Після чого "Циганський король" почав вести спокійне життя з родиною.

Нещодавно британець вперше з'явився на публіці. Колишнього чемпіона світу помітили на вечорі боксу у Манчестері, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Ф'юрі підтримав кузена

Тайсон Ф'юрі завітав на боксерське шоу у Манчестері. "Циганський король" вирішив підтримати свого кузена Вальтера Ф'юрі.

Родич колишнього чемпіона світу бився в андеркарді головної події вечора Чісора – Валлін. Кузен британського боксера за очками здолав Джо Харді.

Ф'юрі на вечорі боксу у Манчестері: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі двічі завершував кар'єру. Востаннє це було у 2022 році, після того "Циганський король" встиг провести чотири поєдинки, у двох з яких програв Олександру Усику.