Недавно британец впервые появился на публике. Бывшего чемпиона мира заметили на вечере бокса в Манчестере, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Читайте также "Вы глупые, он мог и победить его": промоутер Усика об уходе Фьюри

Фьюри поддержал кузена

Тайсон Фьюри посетил боксерское шоу в Манчестере. "Цыганский король" решил поддержать своего кузена Вальтера Фьюри.

Родственник бывшего чемпиона мира дрался в андеркарде главного события вечера Чисора – Валлин. Кузен британского боксера по очкам одолел Джо Харди.

Фьюри на вечере бокса в Манчестере: смотрите видео

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри дважды завершал карьеру. Последний раз это было в 2022 году, после того "Цыганский король" успел провести четыре поединка, в двух из которых проиграл Александру Усику.