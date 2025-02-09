Разом з росіянином: ексзірці Шахтаря та колишньому легіонеру Динамо загрожує тюремний строк

На початку лютого грецький ПАОК приймав АЕК в межах 21-го туру місцевої Суперліги. Тоді "чорно-білі" поступились афінському колективу з рахунком 1:2.

Участь у поєдинку взяли колишній захисник Динамо Томаш Кендзьора та ексзірка Шахтаря Тайсон. Гравці відзначились "результативними діями" за межами поля, повідомляє 24 канал із посиланням на SDNA.

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Гучний скандал у Греції

Довкола матчу між ПАОКом та АЕКом у грецькій Суперлізі розгорівся гучний скандал. Після поразки афінському колективу гравці "чорно-білих" влаштували бійку з фанатами команди-суперниці.

Участь у сутичці з вболівальниками АЕКа взяли такі гравці, як Томаш Кендзьора, Тайсон, Деян Ловрен, Тарік Тіссудалі, а також росіянин Магомєд Оздоєв.

Костас Спіропулос, спортивний прокурор грецької Суперліги, ухвалив рішення відсторонити гравців від занять футболом терміном на десять днів. Таким чином вони пропустили матч проти ОФІ – 8 лютого.

Крім того, усім причетним до бійки було повідомлено про відкриття кримінального провадження. Гравцям загрожує позбавлення волі строком на три місяці, а також вони мають сплатити штраф.