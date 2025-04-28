Тенісний турнір у Мадриді зупинили внаслідок знеструмлення
- Турнір Madrid Open у Мадриді призупинили через масштабне знеструмлення, яке охопило Іспанію і зачепило Португалію та Францію.
- Участь у турнірі беруть українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.
Тенісний турнір Madrid Open, у якому брали участь і українські тенісистки. Все через масові знеструмлення по Європі.
З 22 квітня до 5 травня у Мадриді проходить Відкритий чемпіонат з тенісу. У ньому також беруть участь відомі українські тенісистки.
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Турнір в Мадриді призупинили
Масштабне знеструмлення охопило всю Іспанію і зачепило навіть Португалію з Францією, пише 24 канал з посиланням на El Mundo.
Через проблеми з електроенергією у Мадриді зупинили турнір Madrid Open.
Станом на зараз відомо, що в Іспанії не працюють телефонні лінії, світлофори, найбільш завантажений аеропорт Барахас, потяги, метрополітен. Причини відключення електроенергії в усій країні ще зʼясовують.
Відзначимо, що участь у Відкритому чемпіонаті Мадриду з тенісу беруть українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.