Колишній абсолют, який перемагав Ломаченка, проведе наступний бій у найвідомішій в'язниці світу

Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес влітку повернеться на ринг. Він проведе поєдинок у дуже нестандартному місці.

Американський боєць битиметься у головному поєдинку вечора боксу від журналу The Ring. Ім'я суперника та точна дата наразі невідомі, проте вже названо місце грандіозного шоу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

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Легендарна локація

Бій відбудеться на території знаменитої в’язниці Алькатрас. Вона зараз функціонує як музей і є однією з визначних пам’яток Сан-Франциско.

Є угода з чемпіоном Ring та WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом, який очолить спеціальний захід Ring Magazine – в Алькатрасі! Розглядаються дати в червні та липні,

– йдеться в заяві.

Цей поєдинок стане першим із трьох для Теофімо Лопеса, які він проводитиме спільно з Top Rank. Бій в Алькатрасі відбудеться під егідою Ring Magazine, а наступні дві появи американця на рингу будуть частиною заходів Riyadh Season.

Довідка. Острів Алькатрас, відомий як "Скеля", уособлює одну з найнеприступніших в'язниць в історії США. Він розташований у затоці Сан-Франциско та тривалий час використовувався як військова в'язниця. З 1934 по 1963 він також функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.

Зазначимо, що востаннє 27-річний Лопес виходив на ринг у червні минулого року, коли переміг канадського боксера Стіва Клаггетта. Всього на професійному рівні американець провів 22 бої, у яких тріумфував 21 раз.

Нагадаємо, що найстатуснішу перемогу Теофімо здобув 17 жовтня 2020 року в поєдинку за абсолют проти Василя Ломаченка. Він здолав українця одноголосим рішенням суддів – 116:112, 117:111, 119:109.