Непереможений супертяж з Австралії закінчив бій у першому раунді: відео брутального нокауту

Теремоана Теремоана у ефектному стилі відправив в нокаут Осасу Отобо. Австралійський супертяж здобув шосту дострокову перемогу поспіль.

Бій на арені "Gold Coast Convention Centre" в австралійському Бродбічі тривав всього один раунд. Німець нічого не зміг протиставити своєму візаві, повідомляє 24 канал.

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Теремоана переміг Отобо

Поєдинок у Бродбічі розпочався з активних дій Осасу Отобо, який був андердогом сутички. Німецький боксер розмахував руками та намагався нав'язати Теремоані бій на власних умовах.

Спроби Отобо завершилися помилкою, якою скористався австралієць. Німець пропустив потужний лівий контрхук від свого опонента.

Після чого Осасу Отобо миттєво впав на канвас. Німецький боксер піднявся на ноги, але не мав змоги продовжити поєдинок.

Теремоана відправив в нокаут Отобо:

У підсумку бій завершився в першому раунді. Непереможений австралійський суперваговик Теремоана Теремона здолав Осасу Отобо технічним нокаутом на 57-й секунді протистояння.