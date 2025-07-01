Американський боксер Теренс Кроуфорд відгукнувся на запрошення проросійської організації IBA відвідати турнір у Стамбулі. Непереможений чемпіон вже встиг наговорити дурниць.

Міжнародна боксерська асоціація IBA, яку очолює росіянин Умар Кремльов, намагається відбілити свою репутацію. Заради цього вони не жаліють грошей, пише 24 Канал.

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Кроуфорд не розуміє, про що говорить

2 липня в Стамбулі відбудеться вечір боксу від IBA. Спеціальними гостями на шоу запрошені Тайсон Ф'юрі, Теренс Кроуфорд, Ентоні Джошуа та Дерек Чісора.

Колишній абсолютний чемпіон світ у двох дивізіонах вже прилетів на цю клоунаду. Після прибуття Кроуфорд зробив безглузду заяву, про "великий внесок IBA" в аматорський бокс.

Я вважаю, що IBA робить великі речі у спорті боксу і особливо для аматорського боксу, і я з нетерпінням чекаю на великі справи з IBA найближчим часом,

– заявив Кроуфорд.

Відео заяви Кроуфорда

Зі слів Кроуфорда стає зрозуміло, що він взагалі не орієнтується в подіях. Річ у тім, що МОК позбавив членства в Комітеті цю збанкрутілу організацію. IBA більше не має права проводити відбіркові турніри для Олімпійських ігор.

Це сталося через корупційні скандали, порушення олімпійських принципів та політизацію спорту. Щоб відбілити репутацію російські куратори IBA не жаліють грошей на запрошення зірок боксу.

Зазначимо, що асоціацію очолює росіянин Умар Кремльов (справжнє прізвище Лутфуллоєв – 24 Канал). Він великий фанат диктатора Путіна та підтримує війну в Україні.

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