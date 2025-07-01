Ви не тямите у футболі, – Куртуа став на захист Клубного чемпіонату світу

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа поділився думкою про рівень клубного чемпіонату світу, який проходить у США. Він розкритикував недооцінку турніру у соцмережах.

Тібо Куртуа відповів хейтерам, які називають КЧС турніром низького рівня. Він сказав, що хейтери в інтернеті не мають уявлення про справжній рівень змагань, пише 24 канал з посиланням на Football Espana.

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Куртуа дав відповідь хейтерам

Бельгієць зазначив, що на турнірі грають потужні команди, а справжні знавці футболу це чудово розуміють..

Якщо вірити 4 користувачам у Твіттері, то рівень чемпіонату світу – лайно, але вони нічого не тямлять у футболі. Всі хто розуміється, знає про високий рівень команд, які тут грають. Є проблема у графіку, наприклад Ліга націй перед початком турніру – це ненайкращий варіант, адже мало часу на відпочинок,

– сказав Тібо Куртуа.

Довідка. На Клубному чемпіонаті світу бельгієць зіграв 4 матчі, у яких пропустив 2 м'ячі і 2 рази ворота лишалися "сухими".

Відзначимо, що Реал у чвертьфіналі турніру зустрінеться з Боруссією Дортмунд. Протистояння відбудеться у суботу, 5 липня.