Тибо Куртуа ответил хейтерам, которые называют КЧМ турниром низкого уровня. Он сказал, что хейтеры в интернете не имеют представления о настоящем уровне соревнований, пишет 24 канал со ссылкой на Football Espana.

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Куртуа дал ответ хейтерам

Бельгиец отметил, что на турнире играют мощные команды, а настоящие знатоки футбола это прекрасно понимают...

Если верить 4 пользователям в Твиттере, то уровень чемпионата мира – дерьмо, но они ничего не понимают в футболе. Все кто разбирается, знает о высоком уровне команд, которые здесь играют. Есть проблема в графике, например Лига наций перед началом турнира – это не самый лучший вариант, ведь мало времени на отдых,

– сказал Тибо Куртуа.

Справка. На Клубном чемпионате мира бельгиец сыграл 4 матча, в которых пропустил 2 мяча и 2 раза ворота оставались "сухими".

Отметим, что Реал в четвертьфинале турнира встретится с Боруссией Дортмунд. Противостояние состоится в субботу, 5 июля.