Голова Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів зустріч із Чо Чжонвоном. В рамках зустрічі президент країни був нагороджений чорним поясом з тхеквондо.

До Казахстану завітав голова Світової федерації тхеквондо Чо Чжонвон. Під час його візиту стався цікавий момент за участі президента країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Informburo.

Що зробив Токаєв?

Чжонвон зустрівся із Касимом-Жомартом Токаєвим у Астані. Метою зустрічі була підготовка до прийдешнього міжнародного рейтингового турніру Kazakhstan Open 2025.

У Казахстані голову Світової федерації тхеквондо нагородили орденом Дружби ІІ ступеня за значний внесок у розвиток тхеквондо. У свою чергу Чо подарував Токаєву чорний пояс дев'ятого дана.

Також Чжонвон представив президенту Казахстану тренувальну дошку з написом "Токаєв, 12.08". У відповідь Касим-Жомарт розбив її ударом кулака.

Як Токаєв розбив дошку: дивитися відео

Ця процедура є традиційною для тхеквондо. При отриманні чорного поясу спортсмен має підтвердити заслуженість його отримання розбиванням дошки.

Сам же Токаєв зазначив, що він не надто заслуговує на нагороду, адже не є частиною цього виду спорт Але він робив деякі вправи з тхеквондо, тому для виправдання подарунка все ж вирішив розбити дошку.