Казахстан посетил глава Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжонвон. Во время его визита произошел интересный момент с участием президента страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Informburo.

Что сделал Токаев?

Чжонвон встретился с Касимом-Жомартом Токаевым в Астане. Целью встречи была подготовка к грядущему международному рейтинговому турниру Kazakhstan Open 2025.

В Казахстане главу Всемирной федерации тхэквондо наградили орденом Дружбы II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо. В свою очередь Чо подарил Токаеву черный пояс девятого дана.

Также Чжонвон представил президенту Казахстана тренировочную доску с надписью "Токаев, 12.08". В ответ Касым-Жомарт разбил ее ударом кулака.

Как Токаев разбил доску: смотреть видео

Эта процедура является традиционной для тхэквондо. При получении черного пояса спортсмен должен подтвердить заслуженность его получения разбиванием доски.

Сам же Токаев отметил, что он не слишком заслуживает награду, ведь не является частью этого вида спорт Но он делал некоторые упражнения по тхэквондо, поэтому для оправдания подарка все же решил разбить доску.