Колишній гравець збірної Німеччини може стати президентом від ультраправих

Праворадикальна німецька партія AfD, яка вирізняється прихильним ставленням до росіян і критикою України, висуває кандидатом у президенти колишнього футболіста. Главою держави може стати чемпіон світу Томас Бертольд.

Як пише Spiegel, колишній захисник став помітною політичною фігурою під час пандемії коронавірусу. Хоча до цього працював експертом на телебаченні.

Від футболіста до президента

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обіцяла зробити своїм кандидатом на виборах "людину із середини суспільства". Таким претендентом на крісло глави держави став Томас Бертольд.

Ексфутболісту зараз 62 роки, свою професійну кар'єру він завершив у 2001-ому. Виступав на клубному рівні за Айнтрахт, Рому, Баварію, Штутгарт і турецький Аданаспор.

Бертольд ніколи не вигравав внутрішні чемпіонати країн, але має у своїй колекції два кубки – Італії і Німеччини. Також виходив до фіналів двох європейських турнірів – Кубка УЄФА і Кубка Кубків.

Найбільші успіхи захисника пов'язані зі збірною Німеччини. За Бундестім він провів 62 матчі, при чому виступав як за команду Західної Німеччини, так і вже за об'єднану.

У 1990 році разом з "манншафт" Бертольд став чемпіоном світу, обігравши у фіналі Аргентину.

Повісивши бутси на цвях, Томас спершу працював спортивним менеджером та гостем програм на телебаченні. Але згодом вирішив побудувати політичну кар'єру.

У 2020 році під час пандемії він гостро критикував обмежувальні заходи з боку влади. Згодом він радикалізувався і приєднався до ультраправих.

Вибори президента Німеччини відбудуться 30 січня у Федеральних зборах.