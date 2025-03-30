Останній сезон: легенда Баварії покине клуб влітку 2025 року

Томас Мюллер покине Баварію по завершенню сезону-2024/2025. Керівництво мюнхенців вирішило не продовжувати контракт з легендою клубу.

Між Баварією та Мюллером відбулись перемовини. У результаті обговорення стало зрозуміло, що мюнхенці не пролонгують угоду з німцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Крістіана Фалька.

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Кар'єра Мюллера у Баварії

Сезон 2024/2025 стане останнім для Томаса Мюллера у складі Баварію. Німецький півзахисник перебував у структурі мюнхенців, починаючи з 2000 року.

У дорослій команді Баварії Мюллер зіграв у 741 матчі в усіх турнірах. На рахунку легенди клубу 247 забитих м'ячів. Німецький півзахисник є третім бомбардиром в історії мюнхенців.

До слова. У складі Баварії Томас Мюллер двічі виграв Лігу чемпіонів та 12 разів ставав чемпіоном Німеччини.

У поточній кампанії Томас Мюллер зіграв у 34 матчах за Баварію в офіційних турнірах. На рахунку німця п'ять забитих м'ячів та п'ять результативних передач.