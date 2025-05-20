Володар Кубка УЄФА у складі Шахтаря проведе прощальний матч

Чеський футболіст Томаш Хюбшман повісив бутси на цвях ще влітку 2024 року. Однак офіційно попрощатися з ігровою кар'єрою вирішив тільки зараз.

Виставковий матч присвячений завершенню ігрової кар'єри Томаша Хюбшмана та 80-річчю клубу Яблонець відбудеться 1 червня 2025 року. Поєдинок проходитиме на домашній арені команди "Стшельниці", пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Матч за участю друзів Хюбшмана

Організатори проведуть товариський матч за участю ветеранів Яблонця та празької Спарти. Повний список учасників ще не оприлюднили, але відомо, що у поєдинку візьмуть участь колишні партнери Хюбшмана з його попередніх команд та збірної Чехії.

Хюбшман зіграє прощальний матч / фото ФК Яблонець

Яскрава кар'єра Хюбшмана