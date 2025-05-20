Володар Кубка УЄФА у складі Шахтаря проведе прощальний матч
- Томаш Хюбшман проведе прощальний матч 1 червня 2025 року, присвячений його завершенню кар'єри та 80-річчю клубу Яблонець.
- У матчі візьмуть участь ветерани Яблонця, празької Спарти, а також колишні партнери Хюбшмана з попередніх команд та збірної Чехії.
- Хюбшман грав за Шахтар, де здобув численні титули, включаючи Кубок УЄФА у 2009 році, і зіграв 285 матчів за клуб.
Чеський футболіст Томаш Хюбшман повісив бутси на цвях ще влітку 2024 року. Однак офіційно попрощатися з ігровою кар'єрою вирішив тільки зараз.
Виставковий матч присвячений завершенню ігрової кар'єри Томаша Хюбшмана та 80-річчю клубу Яблонець відбудеться 1 червня 2025 року. Поєдинок проходитиме на домашній арені команди "Стшельниці", пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.
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Матч за участю друзів Хюбшмана
Організатори проведуть товариський матч за участю ветеранів Яблонця та празької Спарти. Повний список учасників ще не оприлюднили, але відомо, що у поєдинку візьмуть участь колишні партнери Хюбшмана з його попередніх команд та збірної Чехії.
Хюбшман зіграє прощальний матч / фото ФК Яблонець
Яскрава кар'єра Хюбшмана
- Нагадаємо, що до переходу в Шахтар Хюбшман грав за чеські команди Злін, Спарта і Яблонець.
- Влітку 2004 року чеський опорний хавбек підписав контракт з "гірниками". Шахтар заплатив за трансфер 22-річного футболіста 3 мільйони євро.
- У складі донеччан Хюбшман зіграв 285 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 7 асистів.
- Разом з "гірниками" він вісім разів ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубок та п'ять – Суперкубок України.
- У 2009 році Хюбшман у складі Шахтаря став володарем Кубка УЄФА.
- Влітку 2014 року Томаш повернувся в Яблонець у статусі вільного агента.
- У збірній Чехії зіграв 57 матчів (1 гол). Був учасником чемпіонату Європи 2004 та 2012.