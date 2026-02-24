Замість п'єдесталу Олімпіади – лікарня: зірковому біатлоністу зробили операцію на серці

Італійський біатлоніст Томмазо Джакомель переніс успішну серцеву абляцію після Олімпіади. Його сезон у Кубку світу опинився під великим питанням.

Один із лідерів світового рейтингу змушений був зійти з дистанції під час мас-старту на Олімпійських іграх. Джакомелю зробили операцію на серці – у нього виявили аномалію електричної провідності, що вимагала негайного втручання, повідомляє Sky Sport.

Як біатлоніст опинився у лікарні?

Лідируючи в мас-старті на 15 км, Джакомель раптово відчув сильні проблеми з диханням і змушений був зійти з дистанції.

Після цього спортсмен пройшов комплекс медичних обстежень у госпіталі – результати виявилися в межах норми.

Однак подальше електрофізіологічне дослідження виявило аномалію серцевої провідності, що стало причиною втручання.

Операція, відновлення та перспектива сезону

Щоб усунути проблему, Джакомель успішно переніс процедуру серцевої абляції. Втручання пройшло без ускладнень, і спортсмен проведе в лікарні кілька днів перед випискою у четвер.

Через два тижні йому належить пройти повторні медичні тести, і лише після позитивних результатів він зможе повернутися до регулярних тренувань.

Є ризик, що сезон у Кубку світу для Джакомеля завершено: він може пропустити найближчі етапи.

Джакомель у цьому сезоні