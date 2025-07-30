Нещодавно боксерську спільноту спіткала сумна звістка. Помер відомий американський тренер Томмі Брукс.

30 липня 2025 року відійшов у вічність Томмі Брукс. Видатний тренер помер у віці 71 року після довготривалої боротьби з раком, повідомляє 24 канал із посиланням на промоутера Лу ДіБелла.

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Що відомо про Томмі Брукса?

Томмі Брукс тренував видатних боксерів. Свого часу підопічними легендарного американського тренера були брати Віталій та Володимир Клички, Евандер Холіфілд, а також Майк Тайсон.

Евандер Холіфілд став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі та здобув три пояси у важкій вазі. До досягнень американського боксера був причетний тренер Томмі Брукс.

Американський спеціаліст працював з Майком Тайсоном три роки – з 1998 по 2001. "Залізний Майк" під керівництвом Брукса здобув шість перемог нокаутом поспіль. Перед боєм проти Леннокса Льїюса боксер та тренер припинили співпрацю.

Цікаво. Томмі Брукс виступав у професійному ринзі з 1977 року. Американець за свою кар'єру здобув сім перемог та тричі програв, після чого повісив рукавички на цвях.

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