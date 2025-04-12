"Повинні були програти": легенда Реала назвав причину поразки Арсеналу у Лізі чеміонів

У вівторок, 8 квітня, відбулись матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Арсенал приймав Реал у Лондоні на домашньому стадіоні "Емірейтс".

Гра завершилась сенсаційною поразкою Реала з рахунком 3:0. Легенда клубу Тоні Кроос назвав справжню причину фіаско мадридців, повідомляє 24 канал із посиланням на DefensaCentral.

Читайте також Шедевральні голи Райса допомогли Арсеналу здолати Реал у Лізі чемпіонів

Що сказав Кроос

Колишній гравець "Королівського клубу" у жартівливій формі пояснив, чому підопічні Карло Анчелотті програли перший матч. Кроос сказав, що мадридці навмисно поступились, аби вирвати вольову перемогу на "Бернабеу".

Арсенал переміг Реал? Нічия в першому матчі була б надто нудною для Реала. Насправді вони повинні були програти, щоб потім зробити камбек,

– сказав Кроос.

Нагадаємо, що Тоні Кроос грав за мадридський Реал десять років (2014 – 2024). У складі "вершкових" німець провів 306 матчів, оформив 22 голи та здобув 22 трофеї, зокрема, 5 Кубків Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між Реалом і Арсеналом відбудеться у середу 16 квітня у Мадриді. Початок гри на фантастичному "Бернабеу" заплановано на 22:00 за київським часом.