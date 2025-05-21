Загнали "червоних дияволів" у пекло: Тоттенхем – переможець Ліги Європи-2025

Тоттенхем та Манчестер Юнайтед 21 травня зійшлись у фіналі Ліги Європи-2024/2025 з футболу. "Шпори" завоювали свій третій кубок ЛЄ в історії.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Джонсон, 42

Обидва англійські клуби підійшли до очного матчу із перемогами у Лізі Європи. Тоттенхем двічі тріумфував в історії другого за силою єврокубкового турніру – у сезонах-1971,1972 та 1983/1984. Натомість МЮ взяв кубок у значно свіжішому сезоні ЛЄ – 2016/2017, повідомляє 24 Канал.

До теми Фінал Ліги Європи-2025: онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

Команди дуже обережно розпочали поєдинок. Тому стартові 10 хвилин не запам'яталась якоюсь гостротою.

На 17-й хвилині Діалло пробив поруч із володіннями Вікаріо.

Більше повноцінних небезпечних моментів не було. То захист обох клубів грав надійно, то футболісти групи атаки не зуміли знайти останню передачу.

Щоправда, що перерви уболівальники таки побачили один м'яч. Гол у роздягальню оформив Джонсон, який результативно замкнув передачу з флангу від Сарра – 1:0.

Відео голу Тоттенхема

"Шпори" пішли на 15-хвилинну перерву у статусі переможців першого тайму фіналу Ліги Європи-2025.

Безрезультативна навала МЮ

МЮ не кинулось відігруватись одразу зі старту другої половини зустрічі.

Лише на 69-й хвилині захисник заблокував удар нападника "червоних дияволів" Гейлунна.

Ще через три хвилини Фернандеш змарнував найкращу можливість у цьому матчі на обидві команди. М'яч після удару португальця пролетів повз стійку. Такий промах точно буде снитись Бруну після цього матчу.

Вже у наступній атаці у гру вступив голкіпер Тоттенхема. Вікаріо класно парирував постріл Гарначо.

МЮ сів на частину поля "шпор", які сподівались лише на стрімкі контратаки.

Чим ближче було до закінчення матчу, тим більше футболісти МЮ опинялись на газоні у штрафному майданчику Тоттенхема, вимагаючи у головного арбітра пенальті. Однак суддя не вівся на провокації "червоних дияволів".

Як не старались гравці МЮ тиснути на ворота опонента, але м'яч так жодного разу не перетнув лінію воріт господарів. Вікаріо потягнув удар головою впритул від Шоу.

На останній кутовий у фіналі у штрафний майданчик Тоттенхема прибіг навіть голкіпер МЮ. Але таке підключення не принесло результату "червоним дияволам".

Фінальний свисток фіксує мінімальну перемогу "шпор" над Манчестер Юнайтед 1:0. Тоттенхем – переможець Ліги Європи-2024/2025!