В Лізі Європи наступила пора фіналу сезону 2024-2025. У середу, 18 травня, в Більбао пройде битва за трофей між англійськими Тоттенхемом та Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

До теми Тоттенхем і Манчестер Юнайтед розіграють квиток у Лігу чемпіонів: прогноз на фінал Ліги Європи

Бій "невдах" з АПЛ

Для обох команд звітний матч має визначальне значення у цьому сезоні. Манчестер Юнайтед та Тоттенхем провалили виступи в АПЛ, розташувавшись на 16-17 місцях.

Таким чином, перемога у фіналі Ліги Європи – єдина змога для однієї з команд потрапити в єврокубки на наступний сезон. Ба більше, щасливчик потрапить напряму в найпрестижніший з турнірів, а саме – в Лігу чемпіонів!

За свою історію команди виграли три Кубки УЄФА. Тоттенхем тріумфував у турнірі в далекі 1972 та 1984 роки, тоді як у 1974-му поступився у фіналі Феєнорду (2:2, 0:2).

Що ж стосується МЮ, то його успіх у турнірі датується 2017-им роком. Тоді команда Моуріньо впоралась із Аяксом (2:0). А ось у 2021-му "дияволи" програли у фіналі Вільярреалу в серії пенальті.

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Де дивитися

Матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 21 травня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Нуево Сан-Мамес".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Тоттенхем – Манчестер Юнайтед. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.