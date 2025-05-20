У середу, 21 травня, в іспанському місті Більбао відбудеться фінал Ліги Європи 2024-2025. У битві за трофей зійдуться дві англійські команди – Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

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Шанс уникнути провалу

Обидві команди жахливо виступають цього сезону на внутрішній арені. За тур до фінішу АПЛ манкуніанці посідають 16 місце, тоді як Тоттенхем – 17-те. Шансів на прохід в єврокубки через чемпіонат не було жодних.

Втім в Лізі Європи ситуація геть протилежна. Тоттенхем посів четверте місце на етапі ліги та пройшов у плей-оф АЗ, Айнтрахт та Буде-Глімт. Що ж стосується МЮ, то команда Аморіма вразила ще більше.

"Червоні дияволи" залишаються єдиною командою з усіх трьох єврокубків, яка досі не програвала на міжнародній арені. В основній стадії Юнайтед стали третіми, після чого у яскравих дуелях пройшли Реал Сосьєдад, Ліон та Атлетік в плей-оф.

Фінал Ліги Європи – можливість для кожної з команд перетворити провальний сезон на успішний. Переможець турніру не тільки отримає трофей, а ще і кваліфікується напряму в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тому ставки дуже високі!

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Прогноз Favbet

Саме тому в парі немає явного фаворита. Проте все ж шанси Манчестер Юнайтед на трофей вищі – 1,79 проти 2,03 на Тоттенхем. Що ж стосується котирувань на основний час, то Favbet виставив наступні коефіцієнти:

перемога Тоттенхема – 2,92

нічия – 3,40

перемога Манчестер Юнайтед – 2,48

Ймовірність серії пенальті становить 5,00. При цьому експерти не очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,98, тоді як на ТМ2,5 – 1,87. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні гравці:

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 3,00

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,20

Домінік Соланке (Тоттенхем) – 3,30

Рішарлісон (Тоттенхем) – 3,50

Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) – 3,50

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 3,60

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 3,70

Бреннан Джонсон (Тоттенхем) – 4,00

Матіс Тель (Тоттенхем) – 4,20

Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 4,50

Нагадаємо, що Тоттенхем вже тричі у своїй історії грав у фіналах Кубка УЄФА. У 1972 та 1984 роках "шпори" тріумфували, тоді як у 1974-му програли Феєнорду.

Що ж стосується МанЮнайтед, то "червоні дияволи" свої два фінали відіграли вже у турнірі під назвою Ліга Європи. У 2017 році англійці здобули трофей у битві проти Аякса, тоді як у 2021-му в серії пенальті поступились Вільярреалу.