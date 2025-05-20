В среду, 21 мая, в испанском городе Бильбао состоится финал Лиги Европы 2024-2025. В битве за трофей сойдутся две английские команды – Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

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Шанс избежать провала

Обе команды ужасно выступают в этом сезоне на внутренней арене. За тур до финиша АПЛ манкунианцы занимают 16 место, тогда как Тоттенхэм – 17-е. Шансов на проход в еврокубки через чемпионат не было никаких.

Впрочем, в Лиге Европы ситуация совершенно противоположная. Тоттенхэм занял четвертое место на этапе лиги и прошел в плей-офф АЗ, Айнтрахт и Буде-Глимт. Что же касается МЮ, то команда Аморима поразила еще больше.

"Красные дьяволы" остаются единственной командой из всех трех еврокубков, которая до сих пор не проигрывала на международной арене. В основной стадии Юнайтед стали третьими, после чего в ярких дуэлях прошли Реал Сосьедад, Лион и Атлетик в плей-офф.

Финал Лиги Европы – возможность для каждой из команд превратить провальный сезон в успешный. Победитель турнира не только получит трофей, а еще и квалифицируется напрямую в Лигу чемпионов на следующий сезон. Поэтому ставки очень высокие!

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Прогноз Favbet

Именно поэтому в паре нет явного фаворита. Однако все же шансы Манчестер Юнайтед на трофей выше – 1,79 против 2,03 на Тоттенхэм. Что же касается котировок на основное время, то Favbet выставил следующие коэффициенты:

победа Тоттенхэма – 2,92

ничья – 3,40

победа Манчестер Юнайтед – 2,48

Вероятность серии пенальти составляет 5,00. При этом эксперты не ожидают результативной встречи. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,98, тогда как на ТМ2,5 – 1,87. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие игроки:

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 3,00

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,20

Доминик Соланке (Тоттенхэм) – 3,30

Ришарлисон (Тоттенхэм) – 3,50

Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) – 3,50

Сон Хын Мин (Тоттенхэм) – 3,60

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 3,70

Бреннан Джонсон (Тоттенхэм) – 4,00

Матис Тель (Тоттенхэм) – 4,20

Деян Кулусевски (Тоттенхэм) – 4,50

Напомним, что Тоттенхэм уже трижды в своей истории играл в финалах Кубка УЕФА. В 1972 и 1984 годах "шпоры" триумфовали, тогда как в 1974-м проиграли Фейеноорду.

Что же касается МанЮнайтед, то "красные дьяволы" свои два финала отыграли уже в турнире под названием Лига Европы. В 2017 году англичане получили трофей в битве против Аякса, тогда как в 2021-м в серии пенальти уступили Вильярреалу.