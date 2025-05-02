Встреча завершилась с разгромной победой "красных дьяволов" со счетом 3:0. Главным героем противостояния стал капитан манкунианцев Бруну Фернандеш, пишет 24 канал.

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Что покорилось португальцу

Во вчерашнем матче Бруну Фернандеш оформил дубль в ворота Атлетика Бильбао. Таким образом португальский полузащитник Манчестер Юнайтед установил рекорд в Лиге Европы.

По данным Sqwuaka, капитан "красных дьяволов" стал первым игроком в турнире, который пересек отметку в 30+ результативных действий на стадии плей-офф. Фернандеш сыграл 32 матча, оформив 19 голов и 12 ассистов.

Видеообзор матча Атлетик Бильбао – Манчестер Юнайтед:

Напомним, что ответный матч Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао состоится в четверг 8 мая на "Олд Траффорд". Запланированное начало противостояния в 22:00 по киевскому времени.

В текущей кампании Бруну Фернандеш сыграл в 51 матче за Манчестер Юнайтед во всех турнирах. На счету капитана манкунианцев 19 забитых мячей и 5 голевых пасов.