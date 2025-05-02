В первой половине сезона 25-летний игрок успел сыграть за "красных дьяволов" в Лиге Европы. Теперь Антони участвует в матчах Лиги конференций в составе "зелено-белых", сообщает 24 канал.

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Уникальное достижение

Манчестер Юнайтед почти обеспечил себе выход в финал Лиги Европы. "Красные дьяволы" в первом полуфинальном матче уверенно победили Атлетик Бильбао со счетом 3:0.

Если манкунианцы выиграют Лигу Европы бразилец получит золотую медаль, ведь сыграл четыре матча за команду в групповом этапе турнира. Также Антони близок к выходу в финал Лиги конференций с Бетисом.

"Зелено-белые" минимально победу в полуфинале итальянскую Фиорентину со счетом 2:1. В случае триумфа севильского клуба в Лиге конференций Антони также получит награду за победу в турнире.

К слову. Ответные матчи полуфинала Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 8 мая в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Антони играет в Бетисе на правах аренды до конца сезона-2024/2025 без права выкупа. За "зелено-белых" бразилец сыграл в 19 матчах, забив шесть голов и отдал четыре результативные передачи.