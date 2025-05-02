У першій половині сезону 25-річний гравець встиг зіграти за "червоних дияволів" у Лізі Європи. Тепер Антоні бере участь у матчах Ліги конференцій у складі "зелено-білих", повідомляє 24 канал.

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Унікальне досягнення

Манчестер Юнайтед майже забезпечив собі вихід у фінал Ліги Європи. "Червоні дияволи" у першому півфінальному матчі впевнено перемогли Атлетік Більбао з рахунком 3:0.

Якщо манкуніанці виграють Лігу Європи бразилець отримає золоту медаль, адже зіграв чотири матчі за команду у груповому етапі турніру. Також Антоні близький до виходу у фінал Ліги конференцій з Бетісом.

"Зелено-білі" мінімально перемогу у півфіналі італійську Фіорентину з рахунком 2:1. У разі тріумфу севільського клубу у Лізі конференцій Антоні також отримає нагороду за перемогу у турнірі.

До слова. Матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться 8 травня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Антоні грає у Бетісі на правах оренди до кінця сезону-2024/2025 без права викупу. За "зелено-білих" бразилець зіграв у 19 матчах, забивши шість голів та віддав чотири результативні передачі.