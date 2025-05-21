Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: відеоогляд фіналу Ліги Європи-2025
- Тоттенхем переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи-2024/2025 з рахунком 1:0 завдяки голу Джонсона.
- Ця перемога стала третім тріумфом Тоттенхема в історії Ліги Європи, попередні перемоги були у сезонах-1971/1972 та 1983/1984.
У середу, 21 травня, відбувся фінал Ліги Європи-2024/2025 з футболу, у якому зійшлись два представники Англійської Прем'єр-ліги. Тоттенхем зіграв проти Манчестер Юнайтед.
Уболівальники дізнались м'яч першого переможця єврокубкового турніру Європи з футболу. Лише один єдиний гол визначив долю фіналу Ліги Європи, пише 24 Канал.
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Один гол визначив переможця фіналу
Джонсон відкрив рахунок у матчі, відзначившись голом у роздягальню. Здавалось, що у футболістів Манчестер Юнайтед буде цілий другий тайм, аби відігратись із 1:0, але після тотальної навали "червоних дияволів" рахунок на табло не змінився.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема над МЮ у фіналі Ліги Європи-2024/2025, який був із присмаком Англійської Прем'єр-ліги. Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу дотримав свої слова про виграні трофеї у другий рік у команді.
До цієї перемоги "шпори" двічі тріумфували в історії Ліги Європи. Щоправда, було це ще дуже давно – у сезонах-1971/1972 та 1983/1984.
Відеоогляд фіналу Ліги Європи-2025 Тоттенхем – МЮ