Зірка Шахтаря опинився на радарі тріумфатора Ліги Європи

Лідер Шахтаря Георгій Судаков може змінити клубну прописку у це літнє тансферне вікно. Трансферга сага футболіста ніяк не може дійти свого кінця.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков знову опинився в центрі трансферних чуток. Цього разу на нього серйозно звернув увагу англійський гранд, пише 24 Канал з посиланням на Spurs_Zone.

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Куди може перейти Судаков?

Англійський Тоттенхем знову зацікавився футболіст Шахтаря. Англійський клуб розглядає можливість підписання українця вже цього літа, готуючись до нового сезону.

Втім, трансфер може виявитися складним, оскільки донецький клуб не планує відпускати свого таланта за низьку ціну, тож переговори між сторонами очікуються непрості. Наразі невідомо, чи готовий Тоттенхем викласти солідну суму за лідера Шахтаря.

До слова. Портал Transfermarkt оцінює вартість Судакова у 32 мільйони євро.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.