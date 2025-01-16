Топклуб АПЛ не полишатиме спроб підписати лідера збірної України

Один з англійських клубів буде продовжувати намагання підписати Іллю Забарного. Головний тренер команди особисто зацікавлений у трансфері.

Захисником збірної України Іллею Забарним цікавиться низка європейських грандів. Одним з головних претендентів на підписання є Тоттенхем, пише 24 канал з посиланням на TEAMTalk.

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Тоттенхем серйозно налаштований на Забарного

Анге Постекоглу хоче бачити українського захисника у себе в команді. Однак попри це Забарний є не єдиним кандидатом на посилення лінії оборони "шпор".

За останні два тижні команда контактувала з шістьма футболістами, яких розглядає на захист, намагаючись з'ясувати, кого можна підписати за вигідну ціну. Ймовірно, що одним з них був Ілля Забарний.

Довідка. У сезоні-2024/2025 українець зіграв 22 матчі за Борнмут, у яких не відзначався результативними діями.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює Іллю Забарного у 38 мільйонів євро.