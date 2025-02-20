Форвард збірної України ефектно потролив Трампа на фоні принизливих заяв у бік Зеленського

Гравець Олімпіакоса Роман Яремчук не залишився осторонь ганебних заяв президента США про нашу країну. Гравець зобразив кумедну карикатуру на Трампа.

Українські футболісти об'єднались заради допомоги Україні у війні проти Росії. Чимало з них надають фінансову допомогу, інші інформаційно просувають українські інтереси.

До теми "Пудель Путіна": газета Daily Star принизила Трампа своєю новою обкладинкою

Принизив Трампа

Одним із таких є форвард Олімпіакоса Роман Яремчук. Судячи з усього, гравець слідкує за актуальними новинами сьогодення, а саме за дивними заявами Дональда Трампа у бік України.

Новоспечений президент США тисне на голову нашої держави Володимира Зеленського в питанні поступок Росії. Як повідомляє 24 Канал, через таку поведінку Яремчук у себе на сторінці в інстаграм висміяв Трампа та його зачіску.



Дональд Трамп у вигляді курки / фото з інстаграму Яремчука

Нагадаємо, що Дональд назвав президента України "диктатором" та буквально звинуватив його у розв'язуванні війни проти Росії. Такі наративи з'явились у Трампа після того, як американські політики провели перемовини із росіянами.

Читайте також У протистояння Трампа і Зеленського є лише один переможець – Росія, – CNN

Відзначимо, що Яремчук минулого літа перебрався з Брюгге в Олімпіакос, але поки не закріпився в основі. На рахунку українця 16 матчів та по два голи й асисти.