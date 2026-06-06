Циганков може змінити Жирону на Барселону – джерело повідомило про імовірний трансфер

Український футболіст має змогу залишитись у Ла Лізі після вильоту Жирони з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Для цього навіть не доведеться змінювати регіон проживання.

Вінгер може опинитись в Еспаньйолі, який представляє місто Барселона. Про вірогідність трансферу повідомив ресурс futbolfinanzas.com.

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Які можливості є у Циганкова?

За наявною інформацією, після вильоту клубу до нижчого дивізіону знизилась і сума відступних за футболіста. Тепер вона складає 10 мільйонів євро. Тож за на явності такої суми клуб Ла Ліги може навіть не вступати у перемовини із Жироною.

Повідомляється, що у послугах Віктора Циганкова зацікавлений спортивний директор клубу Рамон Мончі, який є легендарним функціонером для іспанського футболу.

Зазначимо, що між містами Жирона та Барселона відстань усього трохи більше, ніж сто кілометрів.

Віктор Циганков: що далі?

Джерело зазначило, що Еспаньйол є не єдиним претендентом на гравця. Серед таких називаються Трабзонспор та середні клуби чемпіонату Франції.

Раніше була інформація про те, що Жирона хоче влаштувати чистку складу, щоб зменшити навантаження на зарплат відомість. Владислав Ванат попав у список виконавців, якого планують зберегти у клубі. А от 28-річний Циганков – доступний для продажу під час літнього трансферного вікна.

Наразі Віктор знаходиться у розташуванні національної збірної України. У неділю, 7 червня, "синьо-жовті" проведуть товариський поєдинок проти Данії.