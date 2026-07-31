Лунін може змінити чемпіонат – топ-клуб зробив пропозицію Реалу щодо українця

Український воротар Реала Андрій Лунін отримав цікавий варіант продовження спортивної кар’єри. Футболістом зацікавився клуб Бундесліги.

Клуб елітного дивізіону чемпіонату Німеччини веде перемовини стосовно підписання Андрія Луніна. Таку інформацію розповсюдив іспанський журналіст Анхель Саморано.

Перемовини щодо Луніна: що відбувається

Джерело повідомило, що пропозицію щодо трансферу голкіпера зробив леверкузенський Баєр. Йдеться про те, що сторони суттєво просунулись у перемовинах.

Щоправда, Саморано додає – мадридський Реал бажає продати 27-річного воротаря лише за умови підписання якісного дублера для Тібо Куртуа.

Зазначимо, що днями у пресі з’являлись розмови про те, що у столиці Іспанії не проти придбати кандидата на статус основного воротаря, адже керівників клубу турбують часті травми Куртуа. Однак, розглядати Луніна як наступника для бельгійця не планують.

Баєр: ситуація із воротарями

Основним голкіпером німецької команди торік був 33-річний нідерландець Марк Флеккен, який влітку 2025 року прийшов у клуб з Брентфорда, щоб замінити багаторічного воротаря основи Баєра Лукаша Градецького.

У 34 офіційних матчів в усіх турнірах Марк пропустив 54 голи та лише дев’ять разів залишав свої ворота "на замку".

Цим літом Баєр уже позбувся чеського воротаря Матея Ковара, який минулий сезон грав у ПСВ на правах оренди, а у міжсезоння підписав з чемпіонами Нідерландів повноцінний контракт.