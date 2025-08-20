Лідер збірної України близький до переходу у колишній клуб Шевченка
- Артем Довбик, нападник "Роми", може перейти у гранд італійського футболу.
- "Рома" готова відпустити Довбика за умови задоволення фінансових вимог клубу.
Артем Довбик не залишається без уваги італійських ЗМІ. Українському форварду "Роми" вкотре пророкують продовження кар'єри в іншому клубі.
На українського нападника римлян з'явився новий претендент. Артем Довбик може перейти в інший клуб з італійської Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на Gazzetta.
Який клуб з Італії зацікавився Довбиком?
Артем Довбик потрапив у сферу інтересів італійського Мілана. "Россонері" планують посилити атакувальний склад команди та не проти підписати українського форварда Роми.
Керівництву Мілана подобається гра Артема Довбика. Також у клубі цінують його досвід виступів у Серії А та фізичні дані українського нападника "вовків".
Окрім Довбика, у списку потенційних трансферів Душан Влахович з Ювентуса та Расмус Хойлунд з Манчестер Юнайтед. Проте тривають складні перемовини, а тому перехід Артема більш реальний.
Рома не проти відпустити Артема Довбика у Мілан. Однак "россонері" повинні задовільнити фінансові потреби римського клубу.
До слова. Артем Довбик зіграв за Рому у 45 матчах в усіх турнірах минулого сезону. Український форвард забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомляли про те, що чинний чемпіон Італії планує підписати Артема Довбика у терміновому порядку. Клуб шукає заміну травмованому форварду.