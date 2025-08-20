Артем Довбик не залишається без уваги італійських ЗМІ. Українському форварду "Роми" вкотре пророкують продовження кар'єри в іншому клубі.

На українського нападника римлян з'явився новий претендент. Артем Довбик може перейти в інший клуб з італійської Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на Gazzetta.

Який клуб з Італії зацікавився Довбиком?

Артем Довбик потрапив у сферу інтересів італійського Мілана. "Россонері" планують посилити атакувальний склад команди та не проти підписати українського форварда Роми.

Керівництву Мілана подобається гра Артема Довбика. Також у клубі цінують його досвід виступів у Серії А та фізичні дані українського нападника "вовків".

Окрім Довбика, у списку потенційних трансферів Душан Влахович з Ювентуса та Расмус Хойлунд з Манчестер Юнайтед. Проте тривають складні перемовини, а тому перехід Артема більш реальний.

Рома не проти відпустити Артема Довбика у Мілан. Однак "россонері" повинні задовільнити фінансові потреби римського клубу.

До слова. Артем Довбик зіграв за Рому у 45 матчах в усіх турнірах минулого сезону. Український форвард забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли про те, що чинний чемпіон Італії планує підписати Артема Довбика у терміновому порядку. Клуб шукає заміну травмованому форварду.