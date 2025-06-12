Перемовини зупинені: трансфер Судакова в італійський гранд на межі зриву

Георгій Судаков уже тривалий час привертає до себе увагу низки європейських клубів. Ним цікавляться в Англії, Італії та Португалії.

Головним претендентом на півзахисника вважався чинний переможець Серії А Наполі. Була інформація, що сторони близькі до домовленості про трансфер, але схоже на те, що він зірвався, повідомляє 24 Канал із посиланням на інсайдера Маттео Моретто.

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Наполі відмовився від трансферу Судакова

Лідер "гірників" з великою ймовірністю не опиниться в неаполітанському клубі. Керівництво Наполі зупинило перемовини щодо трансферу Георгія Судакова.

Перемовини між клубами щодо Судакова зупинені. Неаполітанці мали перезапустити їх, але цього не зробили,

– заявив Моретто.

Зазначимо, що Наполі пропонував Шахтарю за Георгія Судакова близько 40 мільйонів євро, а в самому футболісті був зацікавлений особисто Антоніо Конте. Проте неаполітанці домовилися з Кевіном де Брюйне про співпрацю й тепер, судячи з усього, не потребують ще одного атакувального півзахисника.

До слова. В сезоні-2024/2025 Георгій Судаков провів 37 матчів на клубному рівні. У них він забив 15 голів та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що раніше була інформація про інтерес до лідера Шахтаря від європейського клубу, за який вже грає інший футболіст збірної України.